В Киеве с 8-го этажа выпала женщина

Фото: kiev.informator.ua

13 октября на Виноградаре в Киеве погибла 70-летняя женщина.

Предварительно, она выпала из окна собственной квартиры на 8 этаже по ул. Светлицкого, 3/20а, пишет Информатор.

Соседи женщины рассказали нам, что она проживала одна и плохо ходила. Передвигалась только с помощью двух палок и днями напролет сидела на лавочке. Каким образом погибшая выпала с балкона - неизвестно.

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Тело обломало ветви дерева и упало у входа в подъезд.

На месте работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа. Детали произошедшего установит следствие.

У жилого дома № 6 по улице Добровольцев в Днепре нашли мертвого мужчину. По предварительным данным, мужчина жил в квартире на 8 этаже, откуда выпал. Соседи сообщили, что в квартире были слышны крики.