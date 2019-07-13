В Киеве разыскивают убийцу: фото

В Киеве разыскивают 54-летнего мужчину, который убил бывшую жену и сбежал.

Происшествие случилось в Днепровском районе столицы на ул. Каунасской, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Автор: kyiv.npu.gov.ua В Киеве 54-летний мужчина убил бывшую жену и сбежал. Его разыскивают

"По словам матери подозреваемого, бывшая жена пришла поговорить с ее сыном. Затем между ними возникла ссора. Мужчина схватил нож и ударил потерпевшую в грудь. От полученных травм она скончалась на месте. Злоумышленник оставил орудие преступления, а сам сбежал", - сказано в сообщении.

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На поиски подозреваемого ориентированы все наряды полиции. Начато уголовное производство.

Если вы узнали мужчину, изображенного на фото - звоните на 102. Не пытайтесь его задержать самостоятельно, ведь он может быть опасным.

Полицейские Киева разыскивают злоумышленника, который ударил женщину ножом в живот. На вид ему 35-40 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы короткие. Лицо - худое, вытянутое. Глаза темные. Был одет в черные брюки и темную джинсовую куртку с нагрудными карманами на голое тело.