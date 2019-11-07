В Киеве разыскивают родителей избитого 3-летнего мальчика

На ул. Вышгородской в ​​Подольском районе столицы прохожие нашли избитого мальчика.

На вид ему 3 года, он не разговаривает. Сейчас мальчик в больнице, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Автор: kyiv.npu.gov.ua На ул. Вышгородской в ​​Киеве прохожие нашли избитого мальчика

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"Неравнодушные граждане заметили мужчину, который предварительно, был в состоянии алкогольного опьянения и находился вместе с маленьким ребенком. В дальнейшем малолетнего с ссадинами на теле госпитализировали. Работники столичной ювенальной превенции пытаются выяснить, при каких обстоятельствах ребенок оказалась на улице и разыскивают его родителей и родственников", - сказано в сообщении.

Если кто-то узнал мальчика или имеет информацию о месте нахождения его близких, просят позвонить на 102 или (044) 425-04-57.

В Житомире посреди улицы в коляске нашли мальчика. Его бросили на улице Победы. На вид ему не больше 2-х лет. На лице и голове ребенка были - синяки и гематомы. Поэтому найду доставили в больницу.