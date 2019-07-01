В Киеве разыскивают опасного преступника

Полицейские в Киеве разыскивают злоумышленника, который ударил женщину ножом в живот.

На его поиски ориентированы все наряды полиции Киева. Полицейские установили приметы злоумышленника, сообщил Дмитрий Петровский с Деснянского управления полиции.

Автор: kyiv.npu.gov.ua Полицейские в Киеве разыскивают злоумышленника, который ударил женщину ножом в живот

На вид ему 35-40 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы короткие. Лицо - худое, вытянутое. Глаза темные. Был одет в черные брюки и темную джинсовую куртку с нагрудными карманами на голое тело.

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При себе может иметь орудие преступления: нож с черной ручкой, возможно, с синим узором, лезвие черное.

Следователи открыли уголовное производство. И обращаются ко всем гражданам, если вы узнали человека, изображенного на фотороботе, не пытайтесь его задержать самостоятельно. Потому что он может быть опасным. Зато просят сообщить информацию на 102 или по телефонам: 044-515-87-83, 067-650-69-22.

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