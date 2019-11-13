В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением

На ул. Вышгородской в ​​Киеве прохожие нашли избитого мальчика. Его родителей полицейские разыскали только через неделю. Фото - kyiv.npu.gov.ua

В Киеве разыскали родителей 3-летнего мальчика. Его неделю назад нашли в Подольском районе столицы.

Свое отсутствие на протяжении всего времени они объяснили тяжелым материальным положением и жизненными сложностями, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

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Сейчас ребенок находится в детском доме. Его жизни ничего не угрожает. Дальнейшую судьбу малолетнего будут решать представители социальных служб.

В отношении отца ребенка составили административный протокол. Материалы для принятия решения направлены в суд.

6 ноября неравнодушные граждане на улице Вышгородской заметили мужчину, который предварительно, был в состоянии алкогольного опьянения и находился вместе с маленьким ребенком. Мальчика врачи забрали в больницу. Мужчина сообщил полицейским, что он является отцом мальчика и поедет следом в больницу к ребенку. Однако состоянием здоровья маленького пациента долгий период времени никто интересовался.