В Киеве раздался мощный взрыв в районе аэропорта Жуляны. В многоэтажку попал снаряд

Фото: "Сегодня"

В Киеве обстреляли аэропорт "Жуляны".

Об это сообщают очевидцы.

Рядом с аэропортом в жилой дом попал снаряд.

ГСЧС Украины сообщила, что снаряд попал в дом на проспекте Лобановского, 6-а. Предварительно жертв нет.

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Попадание снаряда врага в многоэтажку зафиксировала камера слежения.

Из дома эвакуировали жителей.

Снаряд попал прямо в квартиру. Жители спаслись, потому что были на кухне. Они травмированы.

Около 04:20 вчера, 15 февраля, дом в Киеве загорелся в результате попадания взрывоопасного предмета. Горел жилой дом по ул. Кошица 7А.