В Киеве раздался мощный взрыв в районе аэропорта Жуляны. В многоэтажку попал снаряд

В Киеве обстреляли аэропорт "Жуляны".
Об это сообщают очевидцы.
Рядом с аэропортом в жилой дом попал снаряд.
ГСЧС Украины сообщила, что снаряд попал в дом на проспекте Лобановского, 6-а. Предварительно жертв нет.
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Попадание снаряда врага в многоэтажку зафиксировала камера слежения.
Из дома эвакуировали жителей.
Снаряд попал прямо в квартиру. Жители спаслись, потому что были на кухне. Они травмированы.
Около 04:20 вчера, 15 февраля, дом в Киеве загорелся в результате попадания взрывоопасного предмета. Горел жилой дом по ул. Кошица 7А.
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