В Киеве расстреляли 25-летнего парня

Фото: Еспресо

В Святошинском районе Киева неизвестный на улице расстрелял молодого парня.

Злоумышленник произвел два выстрела в живот, передает "Эспресо".

Раненого 25-летнего парня забрала "скорая".

Ранение оказалось несовместимым с жизнью и он скончался еще до приезда в больницу.

На месте преступления работают следователи.

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1 мая в Умани Черкасской области психически больной мужчина на улице до смерти забил двух прохожих. Убийцу задержали люди.