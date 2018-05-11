В Киеве расстреляли 25-летнего парня

В Святошинском районе Киева неизвестный на улице расстрелял молодого парня.
Злоумышленник произвел два выстрела в живот, передает "Эспресо".
Раненого 25-летнего парня забрала "скорая".
Ранение оказалось несовместимым с жизнью и он скончался еще до приезда в больницу.
На месте преступления работают следователи.
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1 мая в Умани Черкасской области психически больной мужчина на улице до смерти забил двух прохожих. Убийцу задержали люди.
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