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понедельник, 13 января 2020 08:56

В Киеве пьяный механик СТО разбил машину клиента
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В Киеве пьяный механик СТО разбил Range Rover, который должен был ремонтировать
Фото: facebook.com/KyivOperativ
В Киеве пьяный механик СТО разбил Range Rover, который должен был ремонтировать
В Киеве пьяный механик СТО разбил Range Rover, который должен был ремонтировать
В Киеве пьяный механик СТО разбил Range Rover, который должен был ремонтировать
В Киеве пьяный механик СТО разбил Range Rover, который должен был ремонтировать

В Киеве пьяный механик станции технического обслуживания (СТО) попал в ДТП на Range Rover, который хозяин оставил на ремонт.

Инцидент произошел на ул. Сырецкой. Механик не справился с управлением и на элитном авто влетел в ворота гаража, пишет "Киев Оперативный".

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В результате аварии у машины сильно повреждена передняя часть. Получил ли травмы водитель - не сообщается.

В г. Первомайский в Харьковской области 27-летний работник СТО угнал автомобиль Opel Astra, который должен был ремонтировать и попал на нем в аварию. Рассказал, что выпил пива и решил покататься на чужом автомобиле. Не справившись с управлением, вылетел в кювет.

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13
января

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