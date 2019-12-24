 
Ексклюзивы
1/5
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
1 Просмотров: 1215
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 333
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 2673
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Просмотров: 234
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
Просмотров: 198
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 2637
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
4 Просмотров: 1422
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 684
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1557
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 999
Фото
Все фото
7
5
7
4
3
В Киеве пьяная водитель пыталась скрыться с места ДТП и протаранила маршрутку
В Киеве пьяная водитель пыталась скрыться с места ДТП и протаранила маршрутку
Смертельный пожар в психоневрологическом интернате: назвали вероятную причину
Смертельный пожар в психоневрологическом интернате: назвали вероятную причину
Бунт в Кропивницкому: связывали скотчем заключенных и били несовершеннолетних
Бунт в Кропивницкому: связывали скотчем заключенных и били несовершеннолетних
Бунт в СИЗО: у заключенных нашли запрещенные предметы
Бунт в СИЗО: у заключенных нашли запрещенные предметы
Сожгли авто основательнице организации, которая борется со школьными поборами
Сожгли авто основательнице организации, которая борется со школьными поборами
Видео
Все видео
В США столкнулись 63 автомобиля: десятки травмированных
В США столкнулись 63 автомобиля: десятки травмированных
В квартире произошел взрыв - есть пострадавший
В квартире произошел взрыв - есть пострадавший
Мужчина и женщина попали под поезд - видео аварии
Мужчина и женщина попали под поезд - видео аварии
Медики привязали пациента к кровати и не давали есть
Медики привязали пациента к кровати и не давали есть
Стрельба возле офиса ФСБ в Москве: подробности
Стрельба возле офиса ФСБ в Москве: подробности
Интервью
1/5
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 2637
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1278
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1341
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 630
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1260
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 декабря 2019
Просмотров: 342
Історія з продовженням
— Слухайте, там у вас чоловіка посадили на три роки. Вкрав у пенсіонерки телефон за 600 гривень, — дзвоню в Христинівський районний ...
вторник, 24 декабря 2019 08:08

В Киеве пьяная водитель пыталась скрыться с места ДТП и протаранила маршрутку
7

  Комментировать

В Киеве пьяная 67-летняя женщина задела несколько авто и въехала в заполненную маршрутку
Фото: kiev.informator.ua
В Киеве пьяная 67-летняя женщина задела несколько авто и въехала в заполненную маршрутку
В Киеве пьяная 67-летняя женщина задела несколько авто и въехала в заполненную маршрутку
В Киеве пьяная 67-летняя женщина задела несколько авто и въехала в заполненную маршрутку
В Киеве пьяная 67-летняя женщина задела несколько авто и въехала в заполненную маршрутку

На ул. Евгения Сверстюка в Днепровском районе Киева автомобиль Mitsubishi разбил Toyota и Renault, а затем врезался в пассажирский автобус "Богдан". Шесть пассажиров маршрутки были доставлены в больницу.

Авария произошла вечером 23 декабря, сообщает Информатор.

За рулем Mitsubishi была 67-летняя женщина. Автомобили протаранила, когда выезжала со двора. Лобовое столкновение с автобусом устроила, когда скрывалась с места аварии. Удар был такой силы, что легковушку отбросило на автобусную остановку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Вы вообще кто, гражданин?" - пьяная водитель Bentley нахамила патрульным

Виновница аварии не пострадала. Оказалось, за руль села пьяная. Тест показал 2,20 промилле, что в 11 раз выше допустимой для водителей нормы.

Все обстоятельства аварии устанавливает следственно-оперативная группа.

В центре Киев на пересечении улиц Большая Житомирская и Олеся Гончара Mercedes влетел в Mazda и отбросил ее в фасад здания, где автомобиль повредил вывеску магазина цветов. У водительницы Mercedes были явные признаки алкогольного опьянения. Но она утверждала, что находится в трезвом состоянии и ехала по правилам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве пьяная водитель пыталась скрыться с места ДТП и протаранила маршрутку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
декабря

Оперу о несчастной любви предводителя египетских войск показали в Каире

Самое читаемое
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
8
 Просмотров: 31329
Обнаружили кладбище брошенных такси
Обнаружили кладбище брошенных такси
7
 Просмотров: 17406
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине Просмотров: 13500
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
15
 Просмотров: 11817
Пора бежать в обменники: аналитик спрогнозировал курс доллара на неделю
Пора бежать в обменники: аналитик спрогнозировал курс доллара на неделю Просмотров: 9954
Происшествия
Дело Шеремета: "мина Антоненко" не была боевой
Дело Шеремета: "мина Антоненко" не была боевой Просмотров: 630
Стрельба в Киеве: назвали имя погибшего
Стрельба в Киеве: назвали имя погибшего Просмотров: 1728
Правоохранители задержали опасную банду киллеров
Правоохранители задержали опасную банду киллеров Просмотров: 1080
В Киеве расстреляли мужчину
В Киеве расстреляли мужчину Просмотров: 936
Разыскивают беременную, которая бросила на рынке маленького сына
Разыскивают беременную, которая бросила на рынке маленького сына 1 Просмотров: 1404
Больше всего комментируют
39
Порошенко требует созвать СНБО и ввести санкции против прямых поставок газа из России
3
Убийство Шеремета: украинские музыканты выступили в защиту подозреваемых
2
Украинцы выбрали политика года
1
Ни один Путин не причинит нашей стране столько вреда, как граждане, которые боятся перемен
1
В украинской армии изменят генеральские звания
Голосов: 1571
Голосование Что думаете о расследовании дела Шеремета?
  • Это попытка дискредитации волонтеров и добровольцев
  • Верю следователям. Война против России не дает право на убийства в мирной Украине
  • Сложно сказать. Надо дождаться все доказательства и суд
  • Силовики досадно ошиблись
  • Дело фейковое. Отвлекает от переговоров с Россией
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua