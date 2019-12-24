В Киеве пьяная водитель пыталась скрыться с места ДТП и протаранила маршрутку

Фото: kiev.informator.ua

На ул. Евгения Сверстюка в Днепровском районе Киева автомобиль Mitsubishi разбил Toyota и Renault, а затем врезался в пассажирский автобус "Богдан". Шесть пассажиров маршрутки были доставлены в больницу.

Авария произошла вечером 23 декабря, сообщает Информатор.

За рулем Mitsubishi была 67-летняя женщина. Автомобили протаранила, когда выезжала со двора. Лобовое столкновение с автобусом устроила, когда скрывалась с места аварии. Удар был такой силы, что легковушку отбросило на автобусную остановку.

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Виновница аварии не пострадала. Оказалось, за руль села пьяная. Тест показал 2,20 промилле, что в 11 раз выше допустимой для водителей нормы.

Все обстоятельства аварии устанавливает следственно-оперативная группа.

В центре Киев на пересечении улиц Большая Житомирская и Олеся Гончара Mercedes влетел в Mazda и отбросил ее в фасад здания, где автомобиль повредил вывеску магазина цветов. У водительницы Mercedes были явные признаки алкогольного опьянения. Но она утверждала, что находится в трезвом состоянии и ехала по правилам.