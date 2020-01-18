В Киеве пропала 15-летняя школьница

В Киеве разыскивают 15-летнюю Екатерину Лазаренко. Фото - facebook.com/Мариша Пинчук

В Киеве родные разыскивают 15-летнюю Екатерину Лазаренко.

17 января она пошла в школу в Святошинском районе, но там так и не появилась, сообщила в Facebook подруга Мариша Пинчук.

"Пошла в 8 утра якобы в школу. Была с пакетом мусора, оставила сестру у входа в школу и сказала что пойдет выбросит мусор, но так и не вернулась", - сказано в сообщении.

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Девушка ростом 168 см, имеет длинные темные волосы, была одета в зеленую куртку.

Всем, кому известна информация о Екатерине, просят звонить по телефону 050-92-53-141.

Столичные полицейские разыскивают 17-летнего Андрея Марченко. Парень 20 декабря в прошлом году ушел из дома в Киеве и по настоящее время не вернулся.