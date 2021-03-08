В Киеве прогремел взрыв

В Деснянском районе Киева, на улице Радистов прогремел мощный взрыв. ЧП случилось рядом с гаражами.

"В результате взрыва неизвестного вещества в соседнем доме повреждены окна. Правоохранители обеспечивают охрану места происшествия и устанавливают детали инцидента", - сообщила пресс служба Национальной полиции Киева.

На место происшествия прибыли кинологи, спасатели и врачи. Однако информации о пострадавших нет.

В Киеве в июне 2020 произошел взрыв газа в девятиэтажке на улице Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате погибли три человека, а также были повреждены несколько этажей.

В декабре, в 2020 году в Соломенском районе Киева прогремел взрыв недалеко от детского сада, в результате чего погиб человек;

27 февраля произошел взрыв в первой городской больнице Черновцов. Погибли два человека.