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понедельник, 08 марта 2021 01:27

В Киеве прогремел взрыв

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В Деснянском районе Киева, на улице Радистов прогремел мощный взрыв. ЧП случилось рядом с гаражами.

"В результате взрыва неизвестного вещества в соседнем доме повреждены окна. Правоохранители обеспечивают охрану места происшествия и устанавливают детали инцидента", - сообщила пресс служба Национальной полиции Киева.

На место происшествия прибыли кинологи, спасатели и врачи. Однако информации о пострадавших нет.

В Киеве в июне 2020 произошел взрыв газа в девятиэтажке на улице Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате погибли три человека, а также были повреждены несколько этажей.

В декабре, в 2020 году в Соломенском районе Киева прогремел взрыв недалеко от детского сада, в результате чего погиб человек;

27 февраля произошел взрыв в первой городской больнице Черновцов. Погибли два человека.

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