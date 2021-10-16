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суббота, 16 октября 2021 20:49

В Киеве при загадочных обстоятельствах погиб дипломат

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В Киеве при загадочных обстоятельствах погиб дипломат
Полицейские Киева выясняют обстоятельства смерти дипломата на столичных Осокорках. Фото: kyiv.npu.gov.ua

16 октября в Киеве в доме на ул. Садовой нашли мертвым дипломата. Ему было 60 лет.

Сначала речь шла об убийстве с признаками насильственной смерти. Но уже потом, в официальной сводке, полиция сообщила, что произошел несчастный случай.

Тело обнаружила его домработница, рассказал начальник Дарницкого управления полиции Александр Пьятниковский. Ее и соседей уже опросили.

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"Предварительно установлено, что 60-летний мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Затем поднялся и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни его обнаружила домработница. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы", - рассказал Пьятникивський.

Имя погибшего правоохранители не разглашают. О ком именно идет речь, не говорят и в Министерстве иностранных дел.

Следователи открыли уголовное производство по статье умышленное убийство с пометкой "несчастный случай". Досудебное расследование продолжается.

Работницу посольства США с травмой головы обнаружили у железнодорожных путей в Киеве. Ее без сознания госпитализировали в больницу, где она впоследствии скончалась.

Следствие рассматривает версию, что женщину задел поезд, приближение которого она не услышала. Женщину нашли в наушниках на рабочей ветви железной дороги, возможно, она делала пробежку. Также существует вероятность, что ее избили.

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Дата
16
октября

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