В Киеве посреди улицы грабитель с ножом напал на 72-летнюю женщину

В Днепровском районе столицы неизвестный с ножом напал на 72-летнюю женщину и отобрал ювелирные украшения. Фото - cheline.com.ua

Около полуночи в Днепровском районе столицы неизвестный напал на 72-летнюю женщину.

Ранил ножом и отобрал ювелирные украшения. После совершенного злоумышленник скрылся. Очевидцы сразу вызвали полицию и врачей, сообщили в отделе коммуникации ГУНП Киева.

"Потерпевшая описала нападавшего и впоследствии мужчину, похожего по описанию на злоумышленника, задержали. Им оказался 34-летний местный житель, который ранее был судим за аналогичные преступления. В нападении на пенсионерку он признался", - рассказал начальник отдела криминальной полиции Днепровского управления полиции Алексей Маньковский.

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Врачи осмотрели пострадавшую. Ее ранения оказались неглубокими, поэтому женщине оказали необходимую медицинскую помощь без госпитализации.

Нападавший - под стражей. Досудебное расследование продолжается. Полицейские проверяют причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений на территории столицы. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

В Броварах Киевской области 36-летний мужчина выстрелил женщине в голову и ограбил. Напал на нее возле остановки, когда она ждала транспорт. В сумке у женщины были 3 тыс. грн. Подозреваемый - ранее судимый 36-летний уроженец Донецкой области.