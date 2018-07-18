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среда, 18 июля 2018 03:16

В Киеве похитили скандального застройщика

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В Киеве похитили известного застройщика Михаила Мациевского.

О похищении полиции сообщил сын Мациевского - Ярослав, пишет "Страна".

По его словам, отец по телефону успел прокричать ему в трубку, что его похитили на улице Коновальца (Щорса) на Печерске возле дома, где он живет и везут в неизвестном направлении. Марку автомобиля и отличительные особенности похитителей он сообщить не успел.

Похищенный Михаил Мациевский совмещал музыкальное творчество со строительством. Ранее руководил муниципальным хором "Крещатик" и ЗАО жилой комплекс "Мытець". Оно выступало застройщиком каскада элитных домов на улице Коновальца (бывшая Щорса), который объединил дома № 32а, № 32б, № 32в, № 32г возле Университета культуры.

 

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Этот комплекс был предметом разборок в хозяйственных судах, а самого Мациевского обвиняли в невыплате зарплаты подчиненным с обслуживающей компании.

Его похищение может быть связано с бизнес-разборками вокруг комплекса "Мытець".

В Печерском районе Киева неизвестные люди открыли стрельбу из пистолета и похитили мужчину прямо на улице.

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