В Киеве подростки забили до смерти прохожего

В Киеве группа подростков от 14 до 19 лет забила до смерти случайного прохожего.

Трагедия произошла в ночь на 7 января возле дома №11-Б на ул. Маяковского на Троещине. Подозреваемых задержали, сообщает "ОО Столица" в Facebook.

Мужчину с проломленной головой нашел сосед. Он также рассказал, что видел группу людей, которые напали на мужчину. Они забежали в соседний подъезд.

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Задержанные - 14-летняя девушка и два парня по 16 и 19 лет. Они указали еще на двух участников нападения - 17-летнего парня и 30-летнего мужчину.

Автор: facebook.com/stolica.gromada В Киеве группа подростков забила случайного прохожего

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Автор: facebook.com/stolica.gromada Подозреваемых задержали

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