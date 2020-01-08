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среда, 08 января 2020 12:18

В Киеве подростки забили до смерти прохожего

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В Киеве группа подростков от 14 до 19 лет забила до смерти случайного прохожего.

Трагедия произошла в ночь на 7 января возле дома №11-Б на ул. Маяковского на Троещине. Подозреваемых задержали, сообщает "ОО Столица" в Facebook.

Мужчину с проломленной головой нашел сосед. Он также рассказал, что видел группу людей, которые напали на мужчину. Они забежали в соседний подъезд.

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Задержанные - 14-летняя девушка и два парня по 16 и 19 лет. Они указали еще на двух участников нападения - 17-летнего парня и 30-летнего мужчину.

Автор: facebook.com/stolica.gromada
  В Киеве группа подростков забила случайного прохожего
В Киеве группа подростков забила случайного прохожего

Подростки говорят, что убивать не хотели, планировали только ограбить, но удар по голове оказался роковым.

Автор: facebook.com/stolica.gromada
  Подозреваемых задержали
Подозреваемых задержали

В Днепре двух бездомных избили подростки. Вооруженные металлическими прутьями, они без всяких причин напали на беспризорных.

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Дата
08
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