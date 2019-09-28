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суббота, 28 сентября 2019 17:28

В Киеве подожгли детский сад

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В Киеве подожгли детский сад
На Оболони подожгли детский сад. Фото: Полиция

Неизвестные подожгли помещение детского сада в Оболонском районе Киева.

Возгорание произошло ночью в одной из комнат на втором этаже садика по ул. Героев Днепра, передает полиция Киева.

Сторож детского учреждения вызвала пожарных и полицию. Никто не пострадал.

"На камерах видеонаблюдения обнаружили двух неизвестных молодых людей, которые ходили возле центрального входа. Полицейские обнаружили, что двери запасного входа сломаны, а в комнатах, где произошло возгорание, все перевернуто. Криминалисты изъяли с места происшествия окурки и отпечатки пальцев, которые, вероятно, оставили злоумышленники", - сообщает полиция.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления причастных к событию лиц.

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Поджигателям грозит до 10 лет лишения свободы.

Под Киевом, в селе Любимовка сгорели три жилых дома, пять легковушек, а также три гаража и трактор. Огонь перекинулся от горящей сухой травы, которую поджег местный житель.

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