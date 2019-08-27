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вторник, 27 августа 2019 08:18

В Киеве под окнами многоэтажки нашли трупы женщины и ее собаки
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В Киеве 53-летняя женщина вместе с собакой выскочила с балкона на 7 этаже
Фото: Информатор
В Киеве 53-летняя женщина вместе с собакой выскочила с балкона на 7 этаже
В Киеве 53-летняя женщина вместе с собакой выскочила с балкона на 7 этаже
В Киеве 53-летняя женщина вместе с собакой выскочила с балкона на 7 этаже
В Киеве 53-летняя женщина вместе с собакой выскочила с балкона на 7 этаже

В Киеве на ул. Каштановой, 4 под окнами 18-этажного дома обнаружили тело женщины. Предварительно, она выпрыгнула из окна квартиры на 7 этаже.

Событие произошло 26 августа около 20:00, пишет Информатор.

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Как выяснили правоохранители, женщина - 53-летняя местная жительница. По неизвестным причинам она взяла свою собаку и выпрыгнула с балкона вниз. От полученных травм она скончалась на месте. Также погибла и собака.

Предсмертную записку не нашли. Что именно произошло и подробности происшествия будут выяснять следователи.

Возле 23-этажного дома в Киеве на асфальте обнаружили мертвую девушку. Инцидент произошел на проспекте Николая Бажана, 14. Предварительно, она выпрыгнула с 11-го этажа.

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Дата
27
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