В Киеве под окнами многоэтажки нашли трупы женщины и ее собаки

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В Киеве на ул. Каштановой, 4 под окнами 18-этажного дома обнаружили тело женщины. Предварительно, она выпрыгнула из окна квартиры на 7 этаже.

Событие произошло 26 августа около 20:00, пишет Информатор.

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Как выяснили правоохранители, женщина - 53-летняя местная жительница. По неизвестным причинам она взяла свою собаку и выпрыгнула с балкона вниз. От полученных травм она скончалась на месте. Также погибла и собака.

Предсмертную записку не нашли. Что именно произошло и подробности происшествия будут выяснять следователи.

Возле 23-этажного дома в Киеве на асфальте обнаружили мертвую девушку. Инцидент произошел на проспекте Николая Бажана, 14. Предварительно, она выпрыгнула с 11-го этажа.