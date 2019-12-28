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суббота, 28 декабря 2019 17:13

В Киеве по дороге в аэропорт исчезли супруги с Казахстана

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В Киеве по дороге в аэропорт "Борисполь" исчезли 35-летний Денис Булгаков и его девушка Ксения Шокарева, 23 года.

Оба граждане Казахстана, должны были лететь домой, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В полицию об исчезновении мужчины и его девушки сообщила его знакомая. Заявительница добавила, что они должны были вылететь из аэропорта "Борисполь" домой в Казахстан, но на самолет не сели и на телефонные звонки не отвечают. Следователи установили, что пара выселилась из гостиницы в Подольском районе столицы и на такси уехала в направлении аэропорта "Борисполь", - говорится в сообщении.

Автор: kyiv.npu.gov.ua
  В Киеве по дороге в аэропорт «Борисполь» исчезли 35-летний Денис Булгаков и его девушка Ксения Шокарева, 23 года из Казахстана
В Киеве по дороге в аэропорт «Борисполь» исчезли 35-летний Денис Булгаков и его девушка Ксения Шокарева, 23 года из Казахстана

Полицейские установили и опросили таксиста. Он рассказал, что пассажиры вышли на остановке общественного транспорта в поселке Гора Бориспольского района. Пропавших ищут.

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Приметы Ксении Шокаревой: на вид 23-25 ​​лет, худощавого телосложения, рост 170 см, лицо овальное, карие глаза, волосы длинные темного цвета. Была одета в черную куртку и джинсы синего цвета, при себе имела рюкзак бежевого цвета.

Мужчина: на вид 35-37 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см, карие глаза, короткие черные волосы, был одет в черную куртку, синие джинсы, при себе имел два больших чемодана желтого и синего цвета.

Автор: kyiv.npu.gov.ua
  В Киеве по дороге в аэропорт «Борисполь» исчезли 35-летний Денис Булгаков и его девушка Ксения Шокарева, 23 года из Казахстана
В Киеве по дороге в аэропорт «Борисполь» исчезли 35-летний Денис Булгаков и его девушка Ксения Шокарева, 23 года из Казахстана

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавших, просят сообщить в полицию по круглосуточным телефонам: (044) 425-24-34 или 102.

В Киеве исчезло супругов 27-летние Ольга и Виталий Зубенки. По тиежень их нашли убитыми. Тела закопали на территории бывшей свинофермы в полукилометре от села Шаповаловка Борзнянского района на Черниговщине.

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Дата
28
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