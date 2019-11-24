Возле метро Почайна произошла авария. Фото: УНИАН

На перекрестке проспектов Степана Бандеры и Оболонского в Киеве перевернулся микроавтобус.

В микроавтобус въехал автомобиль, сообщает "Киев Оперативный".

Авария произошла недалеко от станции метро Почайна.

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Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте аварии.

Информация о пострадавших уточняется.

В ночь на 24 ноября на ул. Симона Петлюры в Броварах Киевской области произошла жуткая авария. Там внедорожник Volkswagen Tiguan влетел в дерево.