В Киеве перевернулся микроавтобус

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 612
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 7569
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
5 Просмотров: 1377
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 891
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 657
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 855
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5778
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2394
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2241
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1764
Фото
Все фото
3
6
23
3
18
ДТП з Кулебою: перші офіційні подробиці
ДТП з Кулебою: перші офіційні подробиці
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
Авария заблокировала движение под Киевом: кадры жуткого столкновения
Авария заблокировала движение под Киевом: кадры жуткого столкновения
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Много аварий и травмированных - во Львове безумный гололед
Много аварий и травмированных - во Львове безумный гололед
Видео
Все видео
Полиция со стрельбой ловила беглеца
Полиция со стрельбой ловила беглеца
В столице во время движения загорелся такси
В столице во время движения загорелся такси
Эвакуировали команду танкера, севшего на мель
Эвакуировали команду танкера, севшего на мель
Появилось видео, как живодер пытал собаку на Хмельнитчине
Появилось видео, как живодер пытал собаку на Хмельнитчине
Что происходит с танкером, который сел на мель возле Одессы
Что происходит с танкером, который сел на мель возле Одессы
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5778
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2394
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2241
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1233
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1188
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 ноября 2019
Просмотров: 666
Сама винна
Побачити синці на тілі Оксани майже неможливо – їх не видно під одягом. Уперше я помітила сліди побоїв знайомої у басейні, куди разом ходили. ...
воскресенье, 24 ноября 2019 17:58

В Киеве перевернулся микроавтобус

  Комментировать
В Киеве перевернулся микроавтобус
Возле метро Почайна произошла авария. Фото: УНИАН

На перекрестке проспектов Степана Бандеры и Оболонского в Киеве перевернулся микроавтобус.

В микроавтобус въехал автомобиль, сообщает "Киев Оперативный".

Авария произошла недалеко от станции метро Почайна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный 18-летний водитель устроил смертельную аварию

Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте аварии.

Информация о пострадавших уточняется.

В ночь на 24 ноября на ул. Симона Петлюры в Броварах Киевской области произошла жуткая авария. Там внедорожник Volkswagen Tiguan влетел в дерево.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве перевернулся микроавтобус». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
ноября

Я сплю со своими кошками, но какое это имеет отношение к моей музыке? - Фредди Меркьюри

Книгу о происхождении видов раскупили за два дня

Самое читаемое
Поймали с поличным: показали смешные фото животных-разбойников
Поймали с поличным: показали смешные фото животных-разбойников
26
 Просмотров: 48853
Фотограф Брижит Карнохан: &quot;мир сосредоточен на любви&quot;
Фотограф Брижит Карнохан: "мир сосредоточен на любви"
22
 Просмотров: 37749
Открыли первый в мире музей вагины
Открыли первый в мире музей вагины
15
 1 Просмотров: 29601
Гороскоп на 23-24 ноября: как и с кем провести эти выходные
Гороскоп на 23-24 ноября: как и с кем провести эти выходные
 Просмотров: 10989
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
3
 Просмотров: 9144
Происшествия
Пьяный водитель убегал от полицейских
Пьяный водитель убегал от полицейских Просмотров: 54
Меня 10 лет насиловала жена: украинец решился на откровенный рассказ
Меня 10 лет насиловала жена: украинец решился на откровенный рассказ 1 Просмотров: 801
Больше недели разыскивают 15-летнего парня
Больше недели разыскивают 15-летнего парня Просмотров: 198
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
6
 Просмотров: 7498
Авария заблокировала движение под Киевом: кадры жуткого столкновения
Авария заблокировала движение под Киевом: кадры жуткого столкновения
23
 Просмотров: 4671
Больше всего комментируют
5
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
3
Скороход и Поляков хотят создать в Раде новую депутатскую группу
2
Маму с ребенком выгнали из такси со своим автокреслом
2
Будем праздновать Рождество 25 декабря, если это поддержат люди - Эпифаний
1
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Голосов: 1188
Голосование Как оцениваете полгода работы Зеленского?
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • 0
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua