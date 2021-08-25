В Киеве перевернулся автобус, следовавший в Москву. Много пострадавших

В ночь на 25 августа на ул. Елены Телиги в Киеве перевернулся пассажирский автобус Кишинев - Москва. В результате аварии пострадали 18 человек.

Об этом информирует сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.

Фото: "Киев Оперативный"

Автобус направлялся из Молдовы в Москву.

"В конце спуска на территории АЗС БРСМ продолжается ликвидация последствий масштабного ночного ДТП с автобусом Кишинев - Москва. При опрокидывании серьезно пострадали около 20 человек. По словам свидетеля, водитель автобус пытался на высокой скорости объехать ДТП в правом ряду через АЗС БРСМ и не справился с управлением на мокрой дороге", - говорится в посте.

С 18 пострадавших, обратившихся за помощью к медикам, восемь госпитализированы, уточнил "Киев Оперативный" в Telegram.

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В курортном регионе Турции перевернулся автобус с российскими туристами. В результате ДТП погибли четверо пассажиров, 16 получили различные травмы.