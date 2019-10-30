В Киеве от удара разорвало легковушку: первые кадры жуткой аварии

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В ночь на 30 октября в Киеве на Борщаговской неподалеку от площади Победы автомобиль BMW влетел в столб.

От удара машину буквально разорвало на части, сообщает dtp.kiev.ua.

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"Столб разорвал ВMW на части и вошел в салон до задних сидений. Водитель с многочисленными травмами в тяжелом состоянии в реанимации. После столкновения автомобиль загорелся", - говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии выясняют полицейские.

В Днепре Chevrolet Evanda на скорости 200 км/ч. врезался в фонарный столб. Авто разорвало на части. Водитель погиб на месте. Его пассажир с многочисленными травмами - в больнице.