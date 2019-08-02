В Киеве орудует маньяк-насильник: обнародовали фоторобот

В Киеве в Шевченковском районе и на Оболони орудует маньяк-насильник.

Преступник совершил две попытки изнасилования - 2 и 23 июля, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Удалось составить фоторобот насильника. Ему примерно 20-25 лет, высокий - 185-190 см, худощавый, имеет вытянутое лицо и волосы темного цвета.

Автор: kyiv.npu.gov.ua В Киеве разыскивают подозреваемого в 2-х попытках изнасилования

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Кто имеет любую информацию, которая поможет установить личность и местонахождение изображенного человека, просят сообщить по телефонам: 486-03-06, 418-31-33, 097-105-08-05 или на 102.

Правоохранители задержали жителя села Терешки Полтавского района, который изнасиловал 18-летнюю девушку в поезде, а потом привез к себе домой. Злоумышленник за две недели до события вышел из тюрьмы. Сидел за подобное преступление.