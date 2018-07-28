В Киеве нашли тело 16-летней девушки

В Киеве нашли тело 16-летней жительницы Закарпатской области, которая исчезла накануне.
Столичная полиция начала поиски, получив заявление от местной жительницы о том, что ее сестра ушла из дома и не вернулась, сообщает пресс-служба правоохранителей.
Тело девушки с признаками насильственной смерти нашли на улице Вышгородской в Оболонском районе Киева.
"Около 3 часов ночи полицейские в лесополосе на улице Вышгородской нашли тело потерпевшей со следами насильственной смерти. Это - 16-летняя жительница Закарпатской области", - говорится в сообщении.
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Для установления точной причины смерти, тело девушки направили на судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители открыли уголовное производство по факту умышленного убийства.
Во Львовской области подросток покончил жизнь самоубийством в хозяйственной постройке. Его тело нашел отец. Мальчик накануне разбил свой планшет, это могло стать причиной трагедии.
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