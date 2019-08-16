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пятница, 16 августа 2019 20:12

В Киеве нашли расчлененной без вести пропавшую женщину

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В Киеве нашли расчлененной без вести пропавшую женщину
В Киеве нашли расчлененной 37-летнюю женщину. Пакеты с телом достали из Русановского канала. Фото - Репортер

В Киеве 16 августа нашли три полиэтиленовых пакета с остатками человека.

Ужасную находку обнаружили в Русановском канале около 18 часов. Тело принадлежит женщине, 37-летней киевлянке, которая два дня находилась в розыске, сообщает "Криминальная Украина" со ссылкой на собственные источники.

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Подозреваемый в убийстве - сожитель жертвы. Мужчину задержали.

Ведется следствие.

В Фастове Киевской области нашли расчлененное тело женщины в чемодане на колесиках. "Находку" обнаружила прохожая возле железнодорожного пути города. Уже через несколько часов полицейский пес привел правоохранителей к дому подозреваемого. Им оказался 41-летний неработающий сожитель убитой.

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Дата
16
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