В Киеве нашли обезглавленный труп работницы "Укрзализныци"

Фото: kiev.informator.ua

7 октября в Киеве недалеко от улицы Привокзальной нашли труп женщины.

Обезглавленное тело на рельсах на территории Дарницкого железнодорожного депо обнаружили работники. Сразу вызвали "скорую" и полицию, сообщает Информатор.

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Как предварительно выяснили правоохранители, женщину переехал поезд и отрезал ей голову.

Личность погибшей установлена. Ей около 45 лет. При женщине нашли удостоверение работника "Укрзализныци". Все обстоятельства ее гибели устанавливают полицейские.

В Киеве на Оболони машинист тепловоза переехал собственного сына - работника железной дороги. Погибшему было 26 лет, он работал составителем поездов.