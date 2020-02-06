В Киеве нашли мертвым пропавшего студента-медика из Прикарпатья

В Киеве нашли мертвым пропавшего студента Франковского медуниверситета 20-летнего Тараса Коваля. Фото: 0352.ua

Пропавшего 20-летнего Тараса Коваля из села Билобожица Чертковского района на Тернопольщине нашли мертвым в Киеве.

Тарас был студентом. Учился в Ивано-Франковском медицинском университете. 3 февраля вышел из дома и не вернулся. Был в розыске, сообщили в отделе коммуникации полиции Прикарпатья.

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"Полицейские обнаружили мужчину в столице без признаков жизни и без следов насильственной смерти. Тело отправлено для проведения экспертизы", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по статье "убийство" с пометкой "самоубийство" и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В лесу вблизи села Новый Белоус под Черниговом нашли повешенным 20-летнего Евгения Волкова. Исчез из дома без телефона и находился в розыске.