В Киеве нашли мертвого мужчину без обуви

Фото: kiev.informator.ua

В Дарницком районе Киева утром 4 ноября обнаружили труп неизвестного мужчины.

Тело лежало у входа в частный дом на улице Трускавецкой. Об этом сообщает "Информатор".

Личность погибшего пока не установлена. По словам полицейских, это мужчина, около 30 лет на вид. Документов при нем не было. Однако рядом с телом нашли несколько денежных купюр, а на лице у мужчины была SIM-карта.

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Обувь мужчины нашли за углом, а сам он лежал в носках, которые были чистыми, несмотря на то, что вокруг почва.

Что именно стало причиной смерти и подробности случившегося, будет выяснять следственно-оперативная группа. По предварительным данным, следов насильственной смерти не нашли.

В Соломенском районе Киева обнаружили труп мужчины с телесными повреждениями. Личность потерпевшего пока не установлена.