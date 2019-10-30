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среда, 30 октября 2019 18:10

В Киеве накрыли массажный салон с "клубничкой"

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В Киеве накрыли массажный салон с &quot;клубничкой&quot;
В Киеве разоблачили бордель, который работал под видом массажного салона. Фото - kyiv.npu.gov.ua

В Киеве разоблачили бордель, который работал под видом массажного салона.

Организовала пикантный бизнес 22-летняя уроженка Харьковщины. Выполняла роль диспетчера и принимала заказы. А "подчиненные" за деньги предоставляли услуги сексуального характера, сообщил Алексей Гаврилюк из столичной полиции.

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"Женщина снимала в Киеве квартиры, где ее "подчиненные" предоставляли мужчинам услуги сексуального характера за денежное вознаграждение. Также она одновременно выполняла роль диспетчера и принимала звонки от клиентов. С полученных за услугу денег 50% организатор забирала себе, остальные - отдавала девушкам. Час "взрослых" развлечений стоил от 1000 гривен", - рассказал Гаврилюк.

Сутенершу задержали. По месту расположения массажного салона и проживания злоумышленницы во время обысков изъяли вещественные доказательства: деньги, мобильные телефоны, черновые записи, технику. Задержанной грозит до 7 лет тюрьмы.

В Киеве разоблачили бордель, замаскированный под массажный салон. В заведении посменно работали от 3 до 10 женщин. Стоимость часа их услуг составляла от 600 до 2000 гривен, 60% из которых забирала организатор.

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