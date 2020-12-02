В Киеве на мосту не разминулись 6 машин

В Киеве в ДТП попали сразу 6 автомобилей. Фото: скриншот с видео

В Киеве в ДТП на мосту через Русановский канал попало сразу 6 автомобилей.

Авария произошла между улицами Энтузиастов и Евгения Сверстюка 2 декабря, сообщает "Киев оперативный".

С обнародованного видео видно, что все машины двигались в одном направлении. Повреждения у авто незначительные, но все остались стоять на аварийке и ожидать приезда патрульных. Поэтому движение здесь заблокировано, водителям советуют объезжать.

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В комментариях к видео предполагают, что такая авария произошла из-за гололеда и летней резины в зимний сезон.

При каких условиях на самом деле произошла авария и есть ли травмированные, пока информации нет.

На трассе Одесса - Николаев произошла масштабная авария. Недалеко от поворота на Очаков в Николаевской области столкнулись сразу 7 машин. 5 из них - фуры.