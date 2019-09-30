В Киеве на дереве нашли труп мужчины без штанов

Фото: kiev.informator.ua

30 сентября на ул. Миропольской в ​​Киеве прохожие наткнулись на труп мужчины.

Был с петлей на шее и без штанов, пишет Информатор.

При погибшем не обнаружили никаких документов. На вид ему было около 40. При предварительном осмотре следователи не обнаружили на теле следов насилия.

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"Мужчина находился на небольшом расстоянии от земли и стоял на коленях. На нем была одета куртка, но отсутствовали штаны", - рассказали в полиции.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причину смерти мужчины.

В Днепре на территории городской больницы №6 нашли труп неизвестного. Мужчину, который неподвижно стоял на коленях возле травмпункта, заметил прохожий. Подойдя ближе, он увидел петлю на его шее и сразу же позвонил в полицию. Предварительно, мужчина повесился на лямке собственной сумки.