В Киеве мошенники продавали путевки в элитные курорты

Более 4 млн грн получили мошенники за фальшивые путевки Фото: ICTV

В Киеве обнаружили предприятие, которое продавало фальшивые путевки в элитных курортов. Таким образом мошенники завладели суммой свыше 4 млн грн.

Злоумышленники сняли офисное помещение в Дарницком районе по ул. Декабристов и устроил его под туристическое агентство. Клиентам предлагали путешествия в Турцию, Чехию, Мексику, ОАЭ, Индию, островов Бали, Мальдивы та Маврикий по ценам ниже рыночных, сообщает прокуратура Киева.

Под предлогом бронирования поездок злоумышленник подписывал с пострадавшими договор о предоставлении туристических услуг выдавал кассовый ордер о получении денежных средств. Однако в дальнейшем каких-либо действий по организации этих поездок не совершал и документы для путешествий клиентам не выдавал.

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В правоохранительные органы столицы обратились 28 обманутых граждан, Они оплатили путевки в туристическом агентстве, но обещанного отдыха не получили.

За мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, на подозреваемого завели дело. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

ГБР и Гепрокуратура разоблачили мошенников, которые прокручивали аферы с недвижимостью умерших киевлян. В состав преступной группировки входили адвокаты, бывший судья и нотариус.