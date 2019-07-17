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среда, 17 июля 2019 09:23

В Киеве многотонный грузовик упал с моста
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В Киеве грузовик Volvo упал с моста. Водитель мог заснуть за рулем, говорят в полиции
Фото: kiev.informator.ua
В Киеве грузовик Volvo упал с моста. Водитель мог заснуть за рулем, говорят в полиции
В Киеве грузовик Volvo упал с моста. Водитель мог заснуть за рулем, говорят в полиции
В Киеве грузовик Volvo упал с моста. Водитель мог заснуть за рулем, говорят в полиции
В Киеве грузовик Volvo упал с моста. Водитель мог заснуть за рулем, говорят в полиции

17 июля в Голосеевском районе Киева многотонный грузовик Volvo упал с моста. Фура по неизвестным причинам потеряла управление, снесла два столба и отбойник, а после упала вниз и перевернулась.

Из бака начало выливаться топливо. К месту направились несколько патрульных экипажей и пожарные, сообщает "Информатор".

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По предварительным данным, грузовик ехал со стороны Одессы по кольцевой. Около 2:00 в районе Одесской площади, заезжая на мост транспортной развязки, его резко начало нести вправо. Тягач повредил линии электропередач, которые упали на встречную фуру, а водитель автомобиля Toyota не успел среагировать и напоролся дном легковушки на элементы поврежденных столбов.

По предварительной информации, водитель не получил серьезных травм и от госпитализации отказался. Возможно, причиной ДТП стало то, что он заснул, поскольку следов тормозного пути патрульные не обнаружили. Детали устанавливает следственно-оперативная группа.

В Староконстантинове, Хмельницкая область, грузовик сорвался с моста и упал в реку. Двух людей, отца и сына, госпитализировали.

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