 
Ексклюзивы
1/5
Сколько украинцев считают себя средним классом
Сколько украинцев считают себя средним классом
Просмотров: 1206
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 2035
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 1125
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 837
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 630
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3780
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 945
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1593
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 891
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 684
Фото
Все фото
11
4
4
5
5
В Киеве масштабное столкновение парализовало движение
В Киеве масштабное столкновение парализовало движение
В президентской резиденции выстреливают редких животных
В президентской резиденции выстреливают редких животных
В Киеве авто въехало в остановку
В Киеве авто въехало в остановку
Взрыв в квартире: мужчине оторвало руку
Взрыв в квартире: мужчине оторвало руку
Два человека погибли в тройном столкновении
Два человека погибли в тройном столкновении
Видео
Все видео
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
Убийство девочек в Киеве: хозяйка квартиры рассказала подробности
Убийство девочек в Киеве: хозяйка квартиры рассказала подробности
Нападение педофила на ребенка попало на видео
Нападение педофила на ребенка попало на видео
На Троещине горела многоэтажка: пострадал человек
На Троещине горела многоэтажка: пострадал человек
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1314
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1647
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2988
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2124
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2925
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
22 января 2020
Просмотров: 783
Чітка позиція
– А вы из России? – через 5 хвилин мовчання заговорює грузинський таксист. У день прильоту ми з чоловіком спіймали його на ...
четверг, 23 января 2020 10:16

В Киеве масштабное столкновение парализовало движение
11

  Комментировать

В Киеве произошло ДТП с участием 5 автомобилей. Пострадал один из водителей
Фото: kiev.informator.ua
В Киеве произошло ДТП с участием 5 автомобилей. Пострадал один из водителей
В Киеве произошло ДТП с участием 5 автомобилей. Пострадал один из водителей
В Киеве произошло ДТП с участием 5 автомобилей. Пострадал один из водителей
В Киеве произошло ДТП с участием 5 автомобилей. Пострадал один из водителей

23 января, около 7:40, в Киеве, по адресу: улица Саперно-Слободская, 25, произошло ДТП с участием 5 автомобилей. Столкнулись "Славута", Opel, Citroen и два Lanos.

В результате аварии пострадал мужчина, пишет Информатор.

По словам водителя "Славуты", перед ним ехал автомобиль, который начало носить по дороге и он врезался в отбойник. Мужчина пытался избежать столкновения и начал тормозить. После занесения девушка-водитель сразу же уехала, а при торможении в "Славуту" въехал Lanos. Далее на скользкой дороге произошло столкновение еще одного Lanos, Opel и Citroen.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве авто въехало в остановку

Пассажира одного из Lanos госпитализировали в больницу. Предварительно, у него травма грудной клетки. Все машины разбросало по дороге - и для проезда осталась только одна полоса. В связи с этим образовалась огромная пробка. Она растянулась до станции метро "Осокорки".

Все обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.

В Киеве, возле супермаркета Novus, девушка разбила шесть автомобилей. Виновница ДТП была за рулем Porsche Cayenne.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве масштабное столкновение парализовало движение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
января

Застрелился генерал службы безопасности

В Китае произошло самое страшное землетрясение

Американские солдаты расстреляли и сожгли детей и женщин

500 тысяч людей на Майдане. Как проходила инаугурация президента

Самое читаемое
Памела Андерсон показала свое роскошное тело
Памела Андерсон показала свое роскошное тело
6
 Просмотров: 46172
Популярная призерка фитнес-турниров оказалась звездой порно
Популярная призерка фитнес-турниров оказалась звездой порно
18
 Просмотров: 28568
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
6
 Просмотров: 23717
Дорофеева показала неприлично высокую линию бикини
Дорофеева показала неприлично высокую линию бикини
6
 Просмотров: 18684
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика 5 Просмотров: 11340
Происшествия
Убийство подруг в Киеве: одна из девушек описала свою смерть в дневнике
Убийство подруг в Киеве: одна из девушек описала свою смерть в дневнике Просмотров: 2223
Матерился и угрожал отрезать голову: участник драки с Кивой рассказал свою версию событий
Матерился и угрожал отрезать голову: участник драки с Кивой рассказал свою версию событий 1 Просмотров: 1548
15-летний парень выиграл суд против родителей
15-летний парень выиграл суд против родителей Просмотров: 540
Стена раздавила людей: есть погибший
Стена раздавила людей: есть погибший Просмотров: 1206
14-летняя школьница умерла во время уроков
14-летняя школьница умерла во время уроков Просмотров: 2142
Больше всего комментируют
11
Это реванш: заявление семей Героев Небесной сотни, активистов и военных
5
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика
3
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
2
"Это история нашей страны" - украинский футболист о поездке в Россию
2
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
Голосов: 205
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua