В Киеве масштабное столкновение парализовало движение

Фото: kiev.informator.ua

23 января, около 7:40, в Киеве, по адресу: улица Саперно-Слободская, 25, произошло ДТП с участием 5 автомобилей. Столкнулись "Славута", Opel, Citroen и два Lanos.

В результате аварии пострадал мужчина, пишет Информатор.

По словам водителя "Славуты", перед ним ехал автомобиль, который начало носить по дороге и он врезался в отбойник. Мужчина пытался избежать столкновения и начал тормозить. После занесения девушка-водитель сразу же уехала, а при торможении в "Славуту" въехал Lanos. Далее на скользкой дороге произошло столкновение еще одного Lanos, Opel и Citroen.

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Пассажира одного из Lanos госпитализировали в больницу. Предварительно, у него травма грудной клетки. Все машины разбросало по дороге - и для проезда осталась только одна полоса. В связи с этим образовалась огромная пробка. Она растянулась до станции метро "Осокорки".

Все обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.

В Киеве, возле супермаркета Novus, девушка разбила шесть автомобилей. Виновница ДТП была за рулем Porsche Cayenne.