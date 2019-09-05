В Киеве маршрутка попала сразу в 2 аварии

Автор: https://kiev.informator.ua В Киеве на Харьковском шоссе в автобус влетели «Жигули» и Toyota

Около полуночи 4 сентября в Киеве на Харьковском шоссе произошло две аварии. Автомобиль "Жигули" врезался в автобус, а через 5-10 минут в него же влетела Toyota службы такси.

Последняя загорелась, об этом сообщает сайт "Информатор".

Автобус двигался по крайней правой полосе в сторону Дарницкого шоссе, начал перестраиваться в среднюю полосу, по которой ехали "Жигулей". Водитель машины врезался в автобус. В этом ДТП обошлось без пострадавших.

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Спустя 5-10 минут произошло второе столкновение. Водитель автобуса немного отогнал транспорт с места аварии и находился на второй полосе, когда в него влетела Toyota. В результате сильного удара легковой автомобиль моментально загорелся. Потушить его попытались участники происшествия, позже на место прибыли спасатели и полностью ликвидировали возгорание.

Пассажир Toyota пострадал, его госпитализировали. О травмах и состоянии потерпевшего ничего неизвестно. На месте работали "скорая", сотрудники ГСЧС и правоохранители.

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