В Киеве кипяток залил еще одну улицу: фото и видео

Фото: kiev.informator.ua

В Киеве в ночь на 15 января на ул. Семьи Издиковских, недалеко от Воздухофлотского проспекта, прорвало трубу с горячей водой.

Вместе с проспектом залило также Донецкий переулок и ул. Донецкую, а густой пар заполнил дворы, пишет Информатор.

На месте работали сотрудники "Киевтеплоэнерго", но комментировать ЧП они отказались.

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По словам очевидцев, кипяток разливался по основной дороге и во дворы, в одном из которых был еще один очаг потопа.

"В самом подъезде температура была, как на улице в жаркий июль, пар поднялся на верхние этажи, а в подвале активно шумела вода", – говорят люди.

13 января у станции метро Лыбидская прорвало магистральный трубопровод. Кипятком залило дорогу, первый этаж ТРЦ Ocean Plaza. Район накрыла паровая завеса. Из-за горячей воды пострадали 10 человек. 7 из них попали в больницу.