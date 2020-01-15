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среда, 15 января 2020 09:22

В Киеве кипяток залил еще одну улицу: фото и видео
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В Киеве прорвало еще одну трубу. Кипятком залило улицы возле Воздухофлотского проспекта
Фото: kiev.informator.ua
В Киеве прорвало еще одну трубу. Кипятком залило улицы возле Воздухофлотского проспекта
В Киеве прорвало еще одну трубу. Кипятком залило улицы возле Воздухофлотского проспекта
В Киеве прорвало еще одну трубу. Кипятком залило улицы возле Воздухофлотского проспекта
В Киеве прорвало еще одну трубу. Кипятком залило улицы возле Воздухофлотского проспекта

В Киеве в ночь на 15 января на ул. Семьи Издиковских, недалеко от Воздухофлотского проспекта, прорвало трубу с горячей водой.

Вместе с проспектом залило также Донецкий переулок и ул. Донецкую, а густой пар заполнил дворы, пишет Информатор.

На месте работали сотрудники "Киевтеплоэнерго", но комментировать ЧП они отказались.

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По словам очевидцев, кипяток разливался по основной дороге и во дворы, в одном из которых был еще один очаг потопа.

"В самом подъезде температура была, как на улице в жаркий июль, пар поднялся на верхние этажи, а в подвале активно шумела вода", – говорят люди.

13 января у станции метро Лыбидская прорвало магистральный трубопровод. Кипятком залило дорогу, первый этаж ТРЦ Ocean Plaza. Район накрыла паровая завеса. Из-за горячей воды пострадали 10 человек. 7 из них попали в больницу.

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Дата
15
января

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