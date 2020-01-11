В Киеве из Днепра выловили тело женщины

В Киеве из реки Днепр спасатели достали тело женщины.
Погибшую заметили недалеко от моста Метро, сообщили в пресс-службе столичной ГСЧС.
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"Примерно в 200 м от моста Метро ниже по течению на расстоянии около 20 м от берега находилось тело 50-летней женщины. Была одета в зимнюю одежду. С помощью специального снаряжения спасатели транспортировали тело к берегу и передали его правоохранителям", - говорится в сообщении.
Обстоятельствами происшествия занимаются полицейские.
В селе Трихаты Николаевской области из реки достали труп женщины, к которому был привязан камень. Страшную находку обнаружили рыбаки.
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