В Киеве исчезли женщина с ребенком

В Киеве исчезла 23-летняя Екатерина Островская с сыном Давидом Островским 2019 рождения. Фото - facebook.com/rozsukkidskyiv

В Киеве исчезла 23-летняя Екатерина Островская с сыном Давидом Островским 2019 рождения.

Пропавших объявили в розыск, сообщили в Службе розыска детей столичной полиции.

Приметы женщины: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, карие глаза.

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Приметы ребенка: рост 70 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

При получении какой-либо информации о возможном местонахождении матери и ребенка, просят звонить по номеру "102".

На Киевщине разыскивают 14-летнего Станислава Щипського из села Антонов Сквирского района. Парень около 14 часов 25 сентября ушел из дома по ул. Слобода и не вернулся.