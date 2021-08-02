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понедельник, 02 августа 2021 21:34

В Киеве исчез лидер Белорусского дома в Украине

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В Киеве исчез лидер Белорусского дома в Украине
Лидер БДУ исчез время пробежки. Фото: t.me/beldomua

В Киеве исчез глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов.

Сегодня утром он вышел, вероятно, на ежедневную пробежку и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба БГУ.

Из номера Шишова сделали несколько так называемых глухарей (звонок, который сбрасывают во время подъема трубки), однако сейчас связаться с ним невозможно.

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"Мы прочесали массив, где он обычно совершал пробежки - в Святошинском районе, но никаких следов Виталия не обнаружили", - говорится в сообщении.

Организация обратилась к Нацполиции и Службы безопасности Украины.

В полиции сообщают, что об исчезновении Шишова заявила его сожительница. Сейчас к поиску белоруса привлекли следователей, кинологов и оперативных сотрудников.

Нашелся бывший судья Днепровского райсуда Николаем Чаусом. Адвокат Ростислав Кравец заявил, что смог встретиться. Но не назвал места встречи. Сейчас готовит документы, чтобы обеспечить екссуддю правовой помощью.

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