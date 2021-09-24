В Киеве имениннику устроили вечеринку с портретом Путина и флагом РФ

Для парня устроили день рождения с портретом Путина и флагом РФ. Фото: скриншот с видео

В Киеве помещение, где праздновали день рождения, украсили портретом президента России Владимира Путина и флагом страны-агрессора.

Соответствующие видео распространил "Катарсис" в Telegram.

Разместила видео в сторис девушка, которая проживает в столице. Родом она из оккупированного Россией Луганска.

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"Вот как надо поздравлять людей с днем ​​рождения. По-нашему, по-масштабному", - прокомментировала автор ролика.

Кроме российских флагов и портрета Путина, помещение для празднования украсили флагом Польши и логотипом ФК "Челси".

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.