В Киеве имениннику устроили вечеринку с портретом Путина и флагом РФ

В Киеве помещение, где праздновали день рождения, украсили портретом президента России Владимира Путина и флагом страны-агрессора.
Соответствующие видео распространил "Катарсис" в Telegram.
Разместила видео в сторис девушка, которая проживает в столице. Родом она из оккупированного Россией Луганска.
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"Вот как надо поздравлять людей с днем рождения. По-нашему, по-масштабному", - прокомментировала автор ролика.
Кроме российских флагов и портрета Путина, помещение для празднования украсили флагом Польши и логотипом ФК "Челси".
Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.
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