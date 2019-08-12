В Киеве грузовик разбил припаркованные авто

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Утром 12 августа в Киеве грузовик Volvo разбил 2 автомобиля, которые стояли на обочине.

Авария произошла на проспекте Паладина. Грузовик ехал в направлении Академгородка и на полной скорости влетел в припаркованные BMW и Volvo, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

В результате столкновения 2 человека госпитализированы.

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BMW, вероятно, не подлежит ремонту. Легковушка Volvo тоже серьезно повреждена. Причины аварии неизвестны.

В центре Запорожья на улице Сталеваров произошло масштабное ДТП с участием десятка авто и пассажирского автобуса. Водитель Lexus на скорости 250 км/ч "подрезал" Hyundai, в котором находились двое детей, в результате чего тот врезался в городской автобус №17. Lexus повредил еще около 7 машин, некоторые из них были припаркованы на обочине. В результате аварии пострадали 3 человека, среди них - ребенок.