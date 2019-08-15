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четверг, 15 августа 2019 17:22

В Киеве фургон с хлебом раздавил женщину в легковушке
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В Киеве фургон с хлебом раздавил женщину в легковушке
Фото: facebook.com/KyivOperativ
В Киеве фургон с хлебом раздавил женщину в легковушке
В Киеве фургон с хлебом раздавил женщину в легковушке
В Киеве фургон с хлебом раздавил женщину в легковушке
В Киеве фургон с хлебом раздавил женщину в легковушке

В Киеве на улице Богатырской водитель автомобиля Skoda остановился на дороге в правой полосе. В этот момент в него на большой скорости влетел фургон марки Opel, который развозит хлеб.

От сильного удара в заднюю часть Skoda сильно смяло. Погибла пассажирка легковой машины, которая сидела на заднем сиденье. Кроме того, были госпитализированы водитель Skoda и еще одна его пассажирка, сообщает "Киев Оперативный".

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Водитель Opel ничего не смог объяснить, поскольку после аварии находился в шоковом состоянии.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и патруль полиции.

В Киеве грузовик Volvo разбил 2 легковушки, которые стояли на обочине. Авария произошла на проспекте Палладина. Грузовик ехал в направлении Академгородка и на полной скорости влетел в припаркованные BMW и Volvo.

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