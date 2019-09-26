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четверг, 26 сентября 2019 11:58

В Киеве фура влетела в остановку

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В Киеве фура влетела в остановку
В Киеве грузовик вылетел на остановку общественного транспорта. Людей на ней не было. Пострадал только водитель. Фото - Корреспондент

В ночь на 26 сентября в Киеве грузовик вылетел на остановку общественного транспорта. Людей на ней не было.

По предварительным данным, водитель врезался в отбойник между полосами, а затем в остановку. После столкновения, его зажало в кабине, доставали мужчину спасатели. Он единственный пострадавший в аварии, сообщает ТСН.

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По неподтвержденным данным, спровоцировал аварию пешеход, который переходил дорогу в неустановленном месте. На видео, которое снял регистратор встречной машины, пешехода не видно. Но заметно, что фура движется довольно быстро.

Полиция информацию о пешеходе-нарушителю пока не подтверждает, но и не опровергает.

В Киеве водитель Audi сбил двух женщин на остановке и врезался в электроопору. Авария произошла по адресу улице Алма-Атинская, 105/2.

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