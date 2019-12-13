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пятница, 13 декабря 2019 17:56

В Киеве фура протаранила маршрутку: много пострадавших

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В Киеве на проспекте Академика Заболотного грузовик протаранил маршрутку.

  ДТП на проспекте Академика Заболотного в Киеве
ДТП на проспекте Академика Заболотного в Киеве

Водитель фуры не соблюдал безопасной дистанции между автомобилями. 11 человек получили телесные повреждения. Пострадавших доставили в больницу, сообщает kyiv.npu.gov.ua.

  ДТП на проспекте Академика Заболотного
ДТП на проспекте Академика Заболотного

Полиция открыла расследование по статье 286 УК "Нарушение водителем правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта". Начато досудебное расследование.

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9 декабря между селами Выпасное и Бритовка в Белгород-Днестровском районе Одесской области произошла смертельная авария.
Женщина-водитель погибла мгновенно, а трое ее пассажиров - мальчик и девочка 7-ми и 8-ми лет и 18-летняя девушка – получили тяжелые телесные повреждения. Травмы получил и 57-летний водитель Mitsubishi.

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