В Киеве фура протаранила маршрутку: много пострадавших

В Киеве на проспекте Академика Заболотного грузовик протаранил маршрутку.

Водитель фуры не соблюдал безопасной дистанции между автомобилями. 11 человек получили телесные повреждения. Пострадавших доставили в больницу, сообщает kyiv.npu.gov.ua.

Полиция открыла расследование по статье 286 УК "Нарушение водителем правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта". Начато досудебное расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Туман спровоцировал смертельное ДТП на Киевщине

9 декабря между селами Выпасное и Бритовка в Белгород-Днестровском районе Одесской области произошла смертельная авария.

Женщина-водитель погибла мгновенно, а трое ее пассажиров - мальчик и девочка 7-ми и 8-ми лет и 18-летняя девушка – получили тяжелые телесные повреждения. Травмы получил и 57-летний водитель Mitsubishi.