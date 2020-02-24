В Киеве эвакуировали BMW вместе с детьми в салоне

Фото: facebook.com/Инспекция-с-парковки

В Киеве инспекторы эвакуировали неправильно припаркованный автомобиль BMW. Так как авто было полностью затонировано, только после эвакуации поняли, что на заднем сиденье авто находились двое детей.

Как выяснилось, закрытыми в машине детей оставили их же родители, сообщает Инспекция по парковке Киева.

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Инспекторам пришлось вызвать патрульную полицию, догонять и останавливать эвакуатор. Догнал его и сам водитель. Поскольку он был на месте, пришлось выгрузить и автомобиль.

"Выписали постановление. Вывод прост: оставлять маленьких детей наедине в автомобиле в разы хуже, чем неправильная парковка", - говорят столичные инспекторы.

Они призвали быть внимательнее к себе и близким.

В Киеве у должника по уплате алиментов конфисковали автомобиль. Должник приехал в исполнительную службу на машине. Сначала думал, что именно его авто эвакуатор обойдет. Но его забрали на штраф-площадку. Мужчина 4 года не платит алименты на двоих детей. Задолжал 217 тыс. грн.