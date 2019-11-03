В Киеве электричка насмерть сбила женщину

На Вифлеемской электричка переехала женщину. Фото: "Информация"

В Киеве на ул. Вифлеемской электричка сбила женщину.

Событие произошло между 6.00 и 07.00, передает "Информатор".

В полиции сообщают, что две женщины переходили железнодорожные пути. Навстречу им выехала электричка. Машинист подал звуковой сигнал, и одна из женщин успела перебежать. Вторая сначала остановилась, а затем продолжила идти. Это стало ошибкой, она могла успеть перебежать пути.

Машинист начал тормозить и вдруг просигналил, но не смог избежать столкновения. Поезд сбил женщину и она скончалась на месте от полученных травм.

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Полицейские установили, что погибшей было около 25-30 лет. Установить его личность пока не удалось.

В Киеве возле улицы Привокзальной нашли труп женщины. Обезглавленное тело на рельсах на территории Дарницкого железнодорожного депо обнаружили работники. Как предварительно выяснили правоохранители, женщину переехал поезд и отрезал ей голову.