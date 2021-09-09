В КГГА опять обыски - из-за земли

Столичная прокуратура проводит обыски в департаментах КГГА из-за незаконной передачи земельных участков в центре Киева рядом с Европейской пл.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Фото: Киевская городская прокуратура

Чиновники КГГА, нарушив ряд требований, передали в пользование субъекту хозяйствования земельные участки коммунальной собственности. Сделали это вне конкурентным способом и по заниженной стоимости. Это привело к тяжелым последствиям интересам государства.

"9 сентября для документирования противоправной деятельности, изъятия документов и других вещественных доказательств проходят санкционированные обыски в структурных подразделениях КГГА. В частности, в Департаменте экономики и инвестиций и Департаменте земельных ресурсов", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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