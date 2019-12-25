В Карпатах заблудился турист-американец

Турист из США заблудился по дороге на Говерлу.

Вблизи горы Говерла 24 декабря заблудился гражданин США.

Мужчина начал свой подъем со спортивной базы "Заросляк" утром. Выбрал для восхождения зеленый маршрут, однако через некоторое время потерял ориентировку, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Он сам позвонил в службу спасения на линию "101" около 12:30 дня. В течение поисков спасатели поддерживали с иностранцем телефонную связь.

"На поиски туриста в 12:58 выехали Ворохтянские спасатели - 6 человек на 1 единице техники. В 15:15 спасатели нашли иностранного туриста в удовлетворительном состоянии и сопроводили его с горы Говерла", - рассказали о завершении этого инцидента в ГСЧС.

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Как сообщалось, из-за погодных условий ограничили движение автомобильного транспорта на нескольких горных перевалах.