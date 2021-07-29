В Карпатах у туристов попала молния

В группу туристов попала молния. Фото: ГСЧС

В Карпатах в группу из восьми туристов попала молния.

Трех человек пришлось госпитализировать. Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

Инцидент произошел 29 июня в 13:00, когда туристы двигались по маршруту в районе горы Круглая Боржавского позвоночника.

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"В 16:16 их нашли. Травмированные людей доставили в село Межгорье и передали медикам", - говорится в сообщении.

В западном штате Раджастхан, Индия, погибли от удара молнии девять человек, среди них семеро детей. Инциденты произошли после аномальных ливней.