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четверг, 29 июля 2021 19:43

В Карпатах у туристов попала молния

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В Карпатах у туристов попала молния
В группу туристов попала молния. Фото: ГСЧС

В Карпатах в группу из восьми туристов попала молния.

Трех человек пришлось госпитализировать. Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

Инцидент произошел 29 июня в 13:00, когда туристы двигались по маршруту в районе горы Круглая Боржавского позвоночника.

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"В 16:16 их нашли. Травмированные людей доставили в село Межгорье и передали медикам", - говорится в сообщении.

В западном штате Раджастхан, Индия, погибли от удара молнии девять человек, среди них семеро детей. Инциденты произошли после аномальных ливней.

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