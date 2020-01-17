В Карпатах туристы застряли на подъемнике

На подъемнике, который остановился на горе Погар, застряли туристы. Фото: Newsukr

Вблизи Славского Львовской области туристы застряли на подъемнике, который остановился на горе Погар.

На месте происшествия работают спасатели, часть людей уже сняли. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 18:00, с подъемника снято 11 человек из них 3 ребенка. На подъемнике еще находится ориентировочно 14 человек. Спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

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Предварительная причина остановки - неисправность редуктора. Высота горы составляет 857 метров.

Позже в ведомстве сообщили, что всех туристов сняли.

"По состоянию на 19:40 все туристы с подъемника, который остановился на горе Погар, были сняты. Травмированных нет. Всего на подъемнике находились 32 человека, из них пятеро детей", - отметили спасатели.

В итальянских Альпах недалеко от границы с Австрией лавина накрыла группу немецких туристов. Погибла женщина и двое детей.