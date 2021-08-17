В Карпатах из-за грозы потерялась семья с младенцем

В Карпатах нашли семью с младенцем. Они потерялись, убегая от грозы.

Накануне супруги с ребенком отправились в поход. Вечером, когда они были в долине Ряпицька, началась гроза, сообщает ДСНС в Закарпатской области.

Автор: zk.dsns.gov.ua Супруги с младенцем заблудился убегая от грозы

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Люди пытались добраться до села Гукливий. Но им не удалось, и они заблудились.

17 августа супруги позвонили спасателям и сообщили, что находятся в районе горы Великий Верх Мукачевского района Закарпатской области. У ребенка поднялась температура.

"Туристы сняли свои GPS-координаты, по которым спасатели их и нашли. Семью доставили в село Гуклывый. Затем транспортировали к Воловецкому лечебному учреждению и передали медицинским работникам больницы", - сообщают спасатели.

Автор: zk.dsns.gov.ua Супруги с младенцем заблудился убегая от грозы

Накануне, 14 августа, примерно в 19:05, во время восхождения на горе Говерла от группы туристов отстал и заблудился мальчик. После этого немедленно организовали поисковые работы. 15 августа 6-летнего Алексея Стефанцива нашла живым группа волонтеров.